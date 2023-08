Dommermuths Partnertausch Das Bündnis der Notleidenden

Inzwischen jedoch scheint die Not bei beiden Partnern so weit gewachsen zu sein, dass beide Parteien noch einmal an den Verhandlungstisch zurückgekehrt sind und der Deal im zweiten Anlauf doch noch zustande kommt. Der neue Vertrag mit Dommermuths Mobilfunkern schließt 5G-Roaming ausdrücklich mit ein. „Das spiegelt sich in den Konditionen wider“, heißt es aus dem Verhandlungsumfeld und bedeutet wohl, dass 1&1 für den Zugriff auf 5G deutlich mehr zu zahlen bereit ist. Und mehr noch: Anders als bei Telefónica sieht die Vereinbarung „Exklusivität“ vor. Das heißt, mindestens für die ersten fünf Jahre, des in Etappen auf bis zu 18 Jahre verlängerbaren Abkommens, bindet sich Dommermuth an den Partner aus Düsseldorf. Ein neuerlicher kurzfristiger Partnertausch ist also zumindest bis 2029 erst einmal ausgeschlossen.