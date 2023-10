IT-Konzern: Erneuter Führungswechsel bei französischer IT-Firma Atos – Aktie fällt

Die angeschlagene IT-Firma Atos bekommt den dritten Chef in weniger als zwei Jahren. Yves Bernaert löse mit sofortiger Wirkung Nourdine Bihmane ab, teilte das französische Unternehmen am Mittwoch mit. Dieser hatte den Posten im Juli 2022 von Rodolphe Belmer übernommen, der sich wegen eines Streits um die Strategie nach etwa einem halben Jahr verabschiedet hatte. Bihmane bleibe allerdings als Vize-Chef bei Atos und leite weiter die Sparte Tech Foundations. Die Aktie fiel in Paris um bis zu 4,4 Prozent auf ein zwischenzeitliches Tief von 6,06 Euro.