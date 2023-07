IT-Projekte Stellenabbau beim Familienunternehmen Haba – wegen Problemen mit SAP-Software?

Weiter unten folgt die Frage, in welchem Zeitraum es zu Beeinträchtigungen beim Warenausgang komme. Als Antwort ist zu lesen: Vom 09.01.2023 an bis Anfang Februar werde der Versand sukzessive wieder gestartet – und wörtlich weiter: „Auch in der Folgezeit sind noch Einschränkungen unserer Lieferkapazitäten möglich, wodurch sich längere Lieferzeiten ergeben.“ Zudem bestünden bei manchen Artikelkonstellationen noch „Herausforderungen in der prozessualen Verarbeitung. Dadurch kann es bei Aufträgen zu Teillieferungen kommen.“