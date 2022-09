Katastrophen-Warndienst Dieses neue SMS-Warnsystem soll alle Deutschen erreichen

Unter dem Eindruck der Flutkatastrophe im Juli 2021, die bundesweit mehr als 180 Todesopfer forderten und in deren Folge sich allein die Versicherungsschäden auf rund sieben Milliarden Euro summierten, hatte der damalige Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) angekündigt, die Alarmtechnik möglichst rasch einzuführen. Sie macht es möglich, Warn-SMS nicht bloß an einzelne Empfänger zu schicken, sondern an alle Telefone in einer Funkzelle zugleich – wie eine Rundfunksendung, daher der Begriff Cell Broadcast. Tatsächlich aber zeichnete sich im Frühjahr ab, dass die Einführung der nötigen Technik deutlich harziger verlief als ursprünglich gehofft.