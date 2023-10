Künstliche Intelligenz Nächstes ChatGPT-Update: KI lernt sehen, sprechen und hören

Durch das neue Konzept der direkten Sprachkommunikation zwischen Nutzer und Bot erinnert ChatGPT noch mehr als bisher an herkömmliche Sprachassistenten wie etwa Alexa von Amazon oder der HomePod von Apple. Umgekehrt hat Amazon bereits angekündigt, dass auch Alexa künftig mehr KI-Fähigkeiten erhalten soll, um eine flüssigere akustische Kommunikation mit dem Nutzer zu ermöglichen. Wie die Bilderkennung des Chatbots funktioniert, demonstriert OpenAI in einem Beispielvideo, in dem der Nutzer den Sattel seines Fahrrads niedriger einstellen möchte. Er fotografiert sein Fahrrad und fragt im Prompt von ChatGPT nach Hilfe. Der Sprachbot antwortet mit einer ausführlichen Anleitung. Auf weitere Nachfrage nach dem Sattelverschluss antwortet ChatGPT, hierfür benötige der Nutzer einen Inbusschlüssel – und identifiziert in dem hochgeladenen Werkzeugkasten den passenden 4-Millimenter-Sechskantschlüssel in der linken oberen Eck