Künstliche Intelligenz SAP umwirbt Aleph Alpha – was macht dieses Start-up so außergewöhnlich?

Zum Selbstverständnis Jonas Andrulis, Chef und Mitgründer von Aleph Alpha, passen würde das zumindest. „Unsere Algorithmen sind ähnlich leistungsfähig wie die von ChatGPT“, sagte er Ende Januar im Gespräch mit der WirtschaftsWoche auf der Digitalkonferenz DLD. Tatsächlich bescheinigte Mitte Februar eine Benchmark-Studie, sein Sprachmodell Luminous sei in vielen Einsatzszenarien „eine starke Alternative und auf Augenhöhe“. Sein Team spiele bei generativer KI, also der Spracherzeugung mittels Algorithmen, „mit in der Champions League“, prahlte der 41-jährige Wirtschaftsinformatiker seinerzeit.