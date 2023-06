Mobilfunk: EU hat Einwände gegen Fusion von Orange und Másmóvil in Spanien

Der Zusammenschluss der Telekom-Konzerne Orange und Másmóvil in Spanien stößt auf Bedenken der EU-Kommission. Sie kündigte am Dienstag die Veröffentlichung einer Liste mit Einwänden gegen den knapp 19 Milliarden schweren Deal an. Insider hatten diese Pläne vergangene Woche öffentlich gemacht.