Mobilfunk Verschenkt die 5G-Frequenzen – aber nicht so!

Wie gut, wie schnell, wie flächendeckend wäre der Mobilfunk hierzulande, wenn die Netzbetreiber all die Milliarden Euro, für die sie in den vergangenen gut 20 Jahren die benötigten Funkfrequenzen ersteigern mussten, stattdessen in den Ausbau ihrer Netze investiert hätten? Die Antwort liegt auf der Hand.

Insofern scheint schlüssig, wenn Jochen Homann, der scheidende Präsident der für die Frequenzvergabe zuständigen Bundesnetzagentur, nun durchblicken lässt, dass die Vergabe der nächsten freiwerdenden Mobilfunkfrequenzen erstmals ohne Versteigerung ablaufen könnte. Für eine Übergangszeit könnten die Nutzungsrechte stattdessen „kurzfristig und bedingt verlängert“ werden.