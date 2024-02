Nachhaltigkeit Deutsche Unternehmen entdecken die Vorteile von Gebraucht-IT

Was für viele Privatnutzer längst selbstverständlich ist, zieht nun auch langsam in die Geschäftswelt ein: Statt Smartphones, Tablets oder PCs neu zu kaufen, greifen immer mehr Firmen zu gebrauchten, professionell wiederaufbereiteten Geräten. Das ist das zentrale Ergebnis einer jüngst veröffentlichen Studie des Digitalverbands Bitkom. Demnach hat inzwischen bereits jedes siebte Unternehmen in Deutschland sogenannte Refurbished-IT im Einsatz (15 Prozent). Im Jahr 2002 bekundeten dagegen erst vier Prozent der Firmen, gebrauchte Laptops, Monitore oder Smartphones zu nutzen. Weitere 15 Prozent der Unternehmen ziehen den Einsatz von Gebraucht-IT immerhin in Erwägung (2022: 13 Prozent).