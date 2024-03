Rückkehr: OpenAI beruft Sam Altman wieder in Verwaltungsrat

Nach seiner Rückkehr auf den Chefposten bei der Entwicklerfirma hinter ChatGPT sitzt Sam Altman dort nun auch wieder im Verwaltungsrat. OpenAI gab am Freitag (Ortszeit) bekannt, den Tech-Unternehmer wieder ins Gremium berufen zu haben. Man habe nun „volles Vertrauen“ in Altmans Führung, nachdem eine externe Prüfung durch die Kanzlei WilmerHale ergeben habe, dass seine überraschende Entlassung im November 2023 eine „Konsequenz aus einem Zusammenbruch der Beziehung und eines Vertrauensverlusts“ zwischen ihm und dem vorangegangenen Verwaltungsrat gewesen sei. OpenAI teilte zudem mit, dass in den Rat drei weitere Mitglieder aufgenommen worden seien.