Solarenergie, Pelletofen oder Wärmepumpe? Was nach der Ölheizung kommt

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) will den Einbau von Ölheizungen von 2030 an komplett verbieten. Die Union will lieber Anreize für Alternativen schaffen. Beschlüsse soll das Klimakabinett am Freitag fassen. Schon jetzt aber steht fest: Heizungen sind in deutschen Haushalten „der mit Abstand größte Verursacher von Kohlendioxid“, so der Befund des Umweltbundesamts. Hinzu kommt: 57 Prozent der circa 21 Millionen installierten Heizungen sind nach Einschätzung des Bundesverbands des Schornsteinfegerhandwerks und der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) ziemlich ineffizient. Der BDH sieht CO2-Einsparmöglichkeiten von 40 Prozent bis 2030.