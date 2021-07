Spähsoftware Pegasus „Der gemeine Cyberkriminelle bleibt da außen vor“

Auch wenn das eigene Gerät betroffen ist: Sind bestimmte Apps wie Signal trotzdem noch sicher?

Dadurch, dass die Software im Hintergrund agiert, können Nutzer sich nie sicher sein, ob ihr Gerät befallen ist oder nicht. Wenn ein Handy allerdings erst einmal infiziert ist, dann schützen auch keine eigentlich gesicherten Kommunikationswerkzeuge wie Signal oder Telegram. Die Schadsoftware schöpft Daten direkt an der Quelle ab, also in dem Moment, in dem der Nutzer die Nachricht eintippt. So greifen dann auch keine Verschlüsselungsmechanismen mehr. Die Hacker haben Zugriff auf alle Informationen, die jemand in das Handy eingibt oder spricht.