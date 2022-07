Telekommunikation: Cellnex steigt aus dem Bieterkampf um die Telekom-Funktürme aus

Der spanische Cellnex bietet nicht länger um eine Beteiligung an der Funkturmtochter der Deutschen Telekom. Cellnex sei „nicht länger Teil des Prozesses einer möglichen Übernahme eines Anteils an dem Telekom-Unternehmen, das die Telekom-Infrastruktur in Deutschland und Österreich betreibt“, teilte Cellnex am Mittwoch mit – und bestätigte damit entsprechende Berichte.