TSMC-Ansiedlung in Dresden Wer Chip-Subventionen kritisiert, verkennt die Brisanz der Lage in Taiwan

In den vergangenen Monaten hatte Chinas Armee genau solche Szenarien in Manövern rund um Taiwan immer wieder erprobt. Und das in bislang nie dagewesenem Ausmaß. Seit Jahresanfang sind chinesische Kampfjets mehrfach in taiwanisches Hoheitsgebiet eingedrungen. Eine Maschine flog um die Insel zu deren Ostküste – eine Route, die für eine Blockade essenziell wäre. Eine Kampfdrohne umrundete Taiwan im Westen sogar ganz, bevor sie zum Festland zurückkehrte. Im Juni dann fuhr der erste selbstgebaute Flugzeugträger Chinas, die Shandong, durch die Straße von Taiwan im Westen der Insel. Hier braut sich also was zusammen.