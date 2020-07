3D-Druck im Fahrzeugbau Die Zukunft ist schon da

Sogar im Fahrradbau findet 3D-Druck inzwischen Anwendung und führt dort zu ebenfalls verblüffenden Ergebnissen. Ein optisch reizvolles Beispiel bietet der Stadtfuchs von Urwahn, dessen Metallrahmen zumindest in Teilen per 3D-Druck entsteht. Dieses Verfahren erlaubt größere Freiheiten bei der Formgebung und ermöglicht zum Beispiel die Integration von Leuchten in den Rahmen. Außerdem kann auf das im Rahmenbau sonst übliche Sattelrohr verzichtet werden. Der 3D-Druck kostet allerdings, was im Fall des Urwahn-Einstiegmodells Stadtfuchs für einen Basispreis von 3800 Euro sorgt. Rund 1000 Euro weniger soll das ab Ende 2020 in den USA gefertigte Superstrata Terra kosten. Hier wird der Rahmen sogar komplett und in einem Verfahren im Printer gefertigt. Statt Metall wird ein Carbon-Kompositmaterial verwendet. Damit wird der Rahmen nicht nur leicht und steif, sondern einteilig und außerdem noch fugenfrei. Und dank neuer Freiheiten beim Design kommt das 3D-Druck-Bike optisch ähnlich schick wie der Stadtfuchs daher.

Bild: Superstrata