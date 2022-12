Bemannte Raumfahrt Deutschland darf nicht denselben Fehler machen wie einst der Kaiser von China

Huby leitete bis vor ein paar Monaten noch das Team, das in Bremen das European Service Module für die US-Mondfähre Orion entwickelt hat. Nun will die Französin mit ihrem neu gegründeten Münchner Start-up Exploration Company eine eigene Raumkapsel bauen, für Astronauten und für Fracht. Ein Plan, wie ihn parallel auch Ariane verfolgt, die Raketentochter des Luft- und Raumfahrtkonzerns Airbus.



Lesen Sie auch: Warum Frankreich mit aller Macht am Ariane-Programm festhält



Anfang 2023 wollen die Europäische Weltraumagentur Esa und die Regierungschefs der EU darüber beraten, ob die Unternehmen dabei unterstützen. Will Europa den Anschluss im Zukunftsmarkt Weltraum nicht verlieren, sehen Experten keine Alternative. Manche glauben, dass hier ein Billionen-Euro-Geschäft heranwachsen wird, mit Hotels, Labors und Fabriken im All. Sogar eine Art Filmstudio im Orbit ist geplant.