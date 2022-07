Bilder vom Weltraumteleskop James-Webb-Teleskop: Faszinierende Einblicke ins All

Am 25. Dezember 2021 wurde das Teleskop von einer Ariane-Rakete in den Weltraum entlassen. Das Teleskop ist so konzipiert, dass es so weit zurückblickt, dass Wissenschaftler einen Blick auf die Morgendämmerung des Universums vor etwa 13,7 Milliarden Jahren werfen und mit schärferem Fokus auf nähere kosmische Objekte, sogar unser eigenes Sonnensystem, zoomen werden.



Bild: NASA, ESA, CSA und STScI via AP