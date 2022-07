Fotosynthese im Labor „Wir sind an dem Punkt angelangt, an dem wir die Biologie neu programmieren können“

Ein Grund dafür ist, dass Rubisco nicht nur CO2 in die Zelle einschleust, sondern auch Sauerstoff. Als das Molekül vor gut drei Milliarden Jahren in die Welt kam, war das noch unproblematisch, da damals kaum Sauerstoff in der Luft war. Heute ist der Sauerstoff-Anteil in der Atmosphäre deutlich höher und der eingebrachte Sauerstoff bildet in der Zelle ein toxisches Stoffwechselprodukt. Das muss sie aufwändig wieder los werden – in einem Prozess, der bis zu einem Drittel der Energie verschlingt, die die Fotosynthese in der Zelle produziert.