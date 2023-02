Hilfe nach Erdbeben Diese Roboter könnten Verschüttete retten

Was die Expertinnen und Experten der insgesamt 17 Projektpartner aus Europa und Japan, koordiniert vom deutschen THW, in den vergangenen dreieinhalb Jahren entwickelt haben, könnte die Arbeit der menschlichen Retter in Katastrophenszenarien wie jetzt im Nahen Osten erheblich erleichtern. Rund 7,5 Millionen Euro haben die EU und die japanische Forschungsbehörde JSTA in das Vorhaben gesteckt, das es den „Einsatzkräften künftig ermöglichen soll, ferngesteuert und umfassend die Lage an Schadensorten festzustellen und basierend darauf Einsatzoptionen für Ortungs- und Rettungseinsätze abzuwägen“, so THW-Präsident Gerd Friedsam.