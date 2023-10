Luftabwehr mit Laserkanonen Wie Israel seinen Iron Dome mit einem neuen Waffensystem verstärkt

Ein Schießplatz, irgendwo in der israelischen Wüste. Auf einem LKW in Tarnfarbe steht ein beige gestrichener Container. Als Monteure auf einer der Schmalseiten zwei große Klappen zur Seite schieben, wird ein Gerät sichtbar, das entfernt an das Peilgerät eines Vermessungstrupps erinnert, in alle Richtungen drehbar gelagert und mit vier großen Glasscheiben auf der Frontseite.