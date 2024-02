Marvel Fusion „Kernfusion könnte schneller zur Marktreife kommen, als viele denken“

Woher kommt die Unterstützung?

Private Firmen haben in Summe knapp sieben Milliarden Dollar investiert, ein Großteil davon in den vergangenen zwei Jahren. Und auch auf der öffentlichen Seite sehen wir in den USA und England, aber auch in Deutschland mehr und mehr Unterstützung für das Thema Fusion. Hierzulande wurde im vergangenen Juni die nationale Fusionsstrategie vorgestellt, mit dem klaren Ziel, Fusionskraftwerke in Deutschland zu entwickeln. Im September hat Bayern dann seinen Masterplan Kernfusion vorgestellt. Alle drei Faktoren – wissenschaftliche Durchbrüche, Reife der benötigten Technologien sowie private und öffentliche Unterstützung für das Thema Fusion – stimmen mich optimistisch, dass wir in den nächsten zehn bis 15 Jahren funktionierende Fusionskraftwerke sehen werden.