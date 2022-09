Nach Nord-Stream-Angriff Das ist die Technologie, mit der sich eine Pipeline im Meer schützen lässt

Das aber reiche nicht aus, so der Verteidigungsexperte, der auch an der FU Berlin Wirtschaftspolitik lehrt. Die unterseeische Aufklärung müsse noch an anderer Stelle gestärkt werden: Durch sogenannte Flottendienstboote, von denen die Bundeswehr bisher keine besitzt. Das sind kleine Spionageschiffe, vollgepackt mit Elektronik und Abhörspezialisten, die Wasser und Küste belauschen. Auch müsse das Akustische Auswertungszentrum der Bundeswehr sehr viel mehr Beachtung finden. Da läuft die ganze Überwachung zusammen. Die Spezialisten dort, die auch russisch sprechen, wissen, welche russischen Militärschiffe, als kommerzielles Boot getarnt oder offen, gerade in der Ostsee unterwegs sind. Sie hören unter anderem über ein langes Sonarkabel mit, das in der Ostsee verlegt ist, und über Aktiv- und Passivsonar der U-Boote.