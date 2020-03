Wissenschaft „Forscher, die Studien wiederholen, gelten als langweilig“

Ist das Berlin Institute of Health dann nicht ein ziemlicher Einzelkämpfer?

Irgendjemand muss anfangen. Und zudem sind wir auch nicht völlig allein in dieser Sache. Erste Fördergeber wie das Bundesministerium für Bildung und Forschung oder der Wellcome Trust in England fördern auch Wiederholungsstudien.



Aber abgesehen von einem monetären Anreiz, was bringt das einem Forscher?

Bei der Charité spielt es mittlerweile eine Rolle, bei der Berufung von Professuren. In dem Bewerbungsprozess fragen wir die Bewerber beispielsweise danach, ob sie bereits Nullresultate veröffentlicht haben. Andere Universitäten wie die in Utrecht oder Edinburgh verfolgen ähnliche Ansätze.