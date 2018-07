Outdoor-Handys: Stark in Schlamm und Salz

Samsung Galaxy Xcover 4

Das Allwettertelefon des koreanischen Handyprimus‘ übt sich optisch in Zurückhaltung, kommt weniger massiv daher als die meisten andere Outdoor-Smartphones und ist damit zugleich deutlich bürotauglicher. Trotzdem übersteht es bis zu 30 Minuten Tauchbad in maximal 1,50 Meter tiefem Wasser (vorausgesetzt der Deckel des Batteriefachs sitzt wirklich fest) und Stürze vom Tisch. Mit Funktionen wie Samsungs integrierter Datenverschlüsselung Knox richtet sich das Xcover aber insgesamt eher an Bauingenieure als an die Poliere.

Samsung Galaxy Xcover 4 Preis: 230,00 € Betriebssystem: Android 7.0 Zertifizierung: IP68 Wetterfest: 1,5 m / 30 Min. wasserdicht Gewicht: 172 Gramm Akku: 2800 mAh Auflösung: 1280x720 Pixel Display: 5 Zoll Kamera: 13 Megapixel Arbeitsspeicher/ interner Speicher: 2/16 GB SIM: 1x WLAN: 2,4/5GHz Handschuhe: ja sonstiges: gummiertes Gehäuse, Knox-Datenverschlüsselung, Blende F1.9

Bild: Presse