Pedelecs für alle Lebenslagen Die neuen E-Bikes von der Eurobike 2018

Es ist Fahrradmesse und alle stellen den Strom an - es herrscht Goldgräberstimmung in der Fahrradbranche, denn noch immer hat nicht jeder ein Pedelec, das den Nutzer mit Trittkraftunterstützung anstrengungsfrei von A nach B bringt. In Inkarnationen als Lastenrad, Lifestyle-Cruiser, Vernunftsrad, Mountainbike und zunehmend als rassiges Rennrad erobert das Genre neue Segmente mit ABS und riesigen Akkus für lange Touren.