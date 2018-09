Pimp my Bike Die Gadgets fürs Fahrrad-Jahr 2019

Für mehr Sicherheit kann zum Beispiel die smarte Akkuleuchte LS 760 I-Go Vision von Trelock sorgen. Dank eines 100-Lux-Frontscheinwerfers macht sie die Nacht zum Tag. Das Licht lässt sich auch so einstellen, dass andere nicht geblendet werden. So kann die Leuchtstärke in fünf Stufen variiert werden. Stufe 1 empfiehlt sich für gut beleuchtete Umgebungen, Stufe 5 für Fahrten in finsterster Dunkelheit.

Bild: Presse