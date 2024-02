Smart Health Gadgets Was Samsung mit seinem neuen Galaxy Ring vorhat

Um diesen Ring geht es dem sportlichen und groß gewachsenen Mediziner beim Treffen vor dem Start des Mobile World Congress auch. Pak ist Chef der Digital Health Sparte bei Samsung. Und so unscheinbar das Accessoire an seiner rechten Hand aussieht, so groß sind die Erwartungen, die sein Arbeitgeber mit dem Marktstart in diesem Jahr verbindet. Natürlich ist Samsung nicht unter die Juweliere gegangen, in dem vermeintlichen Schmuckstück steckt in Wirklichkeit jede Menge Sensorik und vernetzter Technik.