Auto von Xiaomi Die Chinesen beenden die Ära des Henry Ford

Nicht Mechanik ist der einzigartige Vorteil eines SU7 und der zukünftigen Xiaomi Fahrzeuge, sondern die Intelligenz des Fahrzeugs, etwa beim teilautonomen Fahren und bei den Unterhaltungsfunktionen im „Smart Cockpit“. Vieles davon hat Tesla mit seinen Innovationen für seine Modelle angedeutet und zum Teil vorgegeben, aber eben doch nicht alles. Wesentlich bei Xiaomi ist das gesamte digitale Ökosystem. So breit war Tesla nicht angelegt. Tesla Autos sind eigenständig und mit einer digitalen Infrastruktur vernetzt. Das OS von Xiaomi ist die Infrastruktur.



Und wo trifft man die Menschen, die sich für solche Dinge interessieren? Sicher kaum im konventionellen Autohaus oder wie die Amerikaner sagen, beim Car-Dealer. Die heutigen Vertriebssysteme der Autobauer stammen aus der Welt des Henry Ford. Car-Dealer, die in ihren Autohäusern, oft in Gewerbegebieten, Autos stapeln und im Service das Geschäft mit dem Motoröl als eine wichtige Erlösquelle im Blickpunkt haben. Xiaomi präsentiert das Auto in seinen Tech-Stores, wo Smartphones, Tablets oder die Smart Watch präsentiert werden. Das Store Konzept hatte auch Elon Musk umgesetzt, allerdings isoliert mit Autos. Bei Xiaomi findet der Kunde die gesamte Geräte-Palette in einem Shop. Deshalb werden die Innenstadt-Stores von Xiaomi umgestaltet und vergrößert, so dass auch der SU7 seinen Platz und seine Bühne hat. Eine Bühne, die fest mit City-Flair verbunden ist und nicht mit Motoröl.