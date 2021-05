Auch wenn das neue Gesetz nun den Weg dafür ebnet, dass (teil-)autonome Fahrzeuge außerhalb von Testgeländen und Pilotprojekten unterwegs sein können, sind Fachleute unterschiedlicher Ansicht, wann und in welcher Form selbstfahrende Autos wirklich Alltag werden. Ob in fünf oder erst in zehn Jahren, und ob zuerst in Taxen in der Stadt oder bei Lastwagen auf der Autobahn ist offen. Laut früheren Prognosen hätten autonome Autos eigentlich schon längst verbreitet sein sollen. Dementsprechend zeigen sich die Befragten der Studie zwiegespalten. 43 Prozent können sich vorstellen, dass irgendwann alle Fahrzeuge autonom sind, während für ebenfalls 43 Prozent ein vollkommen autonomer Straßenverkehr unvorstellbar ist.



Trotz des ungewissen Zeitrahmens steht ein guter Teil der Deutschen der eigenen Nutzung von autonomen Autos positiv gegenüber. In ein autonomes Taxi würden 36 Prozent einsteigen, für 28 Prozent kämen Sharing-Angebote mit autonomen Autos infrage. 27 Prozent können sich sogar vorstellen, selbst ein autonomes Auto zu kaufen oder zu leasen.