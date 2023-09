E-Fuels: Porsche und VW hatten offenbar die Nase voll von US-Partner

Seit Dezember lässt der Autobauer Porsche in der Pilotanlage Haru Oni in Chile sogenannte E-Fuels herstellen. Benzin also, das nicht aus Erdöl gemacht wird, sondern aus grünem Strom, Wasser und CO2. Das CO2 soll eigentlich aus der Atmosphäre kommen – von dort abgesaugt mithilfe eines chemischen Verfahrens. Die dafür nötige Anlage des US-Herstellers Global Thermostat aber, die seit letztem Jahr in Patagonien ihren Dienst tun sollte, steht nach wie vor auf dem Werksgelände in Colorado – darauf lassen aktuelle Satellitenbilder schließen. Eine baldige Auslieferung wird es offenbar nicht geben. Und so kommt das CO2 aus Haru Oni einstweilen aus anderen Quellen.