Angreifer aus China Wie BYD Tesla davonzieht

„BYD hat sich in den letzten fünf Jahren deutlich weiterentwickelt und nach oben positioniert“, so der deutsche Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer. Die Fahrzeuge seien modern, „state oft the art“ und damit auch deutliche Wettbewerber für die deutschen Premiumhersteller in China.

Ein wesentlicher Punkt sei das große Batterie-Knowhow von BYD, das etwa in der sogenannten Blade-Batterie zum Ausdruck komme. Dabei handelt es sich um großformatige prismatische Zellen, die deutlich höhere Energiedichten auf gleichem Volumen erlauben. „BYD bildet hier die Spitze der Entwicklung ab“, sagt Dudenhöffer.



Lesen Sie auch: E-Auto-Konkurrenz aus China - haben die deutschen Autobauer zu lange gezögert?