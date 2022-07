Elektrifizierte Bestseller Die 10 meistverkauften E-Autos 2022

Platz 8

Geradezu ein E-Auto-Klassiker: Renaults Zoe, die ihren Marktstart bereits 2013 feierte. Die Zoe war lange Zeit das beliebteste E-Auto in Deutschland und sogar in Europa. Mit der zunehmenden Konkurrenz landet sie in den aktuellen Halbjahrescharts nur auf Platz 8.

Bild: imago images