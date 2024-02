Elektro-Antrieb Fünf extreme Geländewagen auf Öko-Kurs

Der Yangwang U8 könnte Autos wie dem kommenden EQG oder dem geplanten Elektro-Defender die Schau stehlen. Denn er sieht nicht nur mindestens so imposant aus wie die beiden europäischen Geländewagen-Legenden, auch beim Fahren kann er locker mithalten. Im Gelände zum Beispiel mit bis zu einem Meter Wattiefe und so einer guten Abdichtung, dass er trotz seiner 3,5 Tonnen eine halbe Stunde lang schwimmen kann. Auf der Straße mit einem Sprintwert von 3,6 Sekunden und einem Spitzentempo von 200 km/h. Und auf dem Boulevard mit Finessen wie der Panzerkehre auf Knopfdruck oder einem Krebsgang, mit dem sich der 5,40 Meter Koloss mühelos seitlich in enge Parklücken schiebt.

Der Antrieb kann sich ebenfalls sehen lassen. Der U8 fährt mit vier E-Maschinen, die zusammen auf bald 1200 PS und 1300 Nm kommen. Natürlich braucht es dafür jede Menge Energie. Und selbst der größte Akku würde für akzeptable Reichweiten kaum reichen – oder die Gewichtsgrenzen sprengen. Deshalb machen die Chinesen aus der Not eine Tugend, beschränken sich auf 49 kWh und bauen stattdessen noch einen Range Extender ein. Wenn der Saft nach 180 Kilometern in der Chinanorm zur Neige geht, springt deshalb ein 2,0 Liter-Benziner an und produziert aus 75 Litern Sprit den Strom für noch einmal mehr als 800 Kilometer. So kommt der U8 auf eine Gesamtreichweite von runden 1000 Kilometern und kann auch größere Lücken in der Infrastruktur locker überbrücken.

Bild: Yangwang