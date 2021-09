Elektroautos Wie gut ist Teslas angebliche Wunderbatterie?

Anders als VW, das in Salzgitter, Spanien und Schweden seine eigenen Zellen bauen wird, muss Mercedes sich das Design und die Fabriken so mit Stellantis (Peugeot, Jeep, Chrysler, Fiat, Citroen, Opel) teilen. „Einem Massenhersteller, der vorrangig Zellen aus dem mittleren Preissegment benötigt, während Daimler oben technisch mit den Ton angeben will“, gibt Dudenhöffer zu bedenken. Eine nicht ganz einfache Konstellation. Und die Zeit drängt, denn neben Tesla in Grünheide drängen auch die derzeit marktbeherrschenden asiatischen Zellhersteller auf den heimischen Markt und bauen hier zu Lande ihre Gigafactories auf, so wie CATL aus China in der Nähe von Erfurt.



Aber immerhin: Die deutsche Autoindustrie hat nach Jahren des Zauderns nun den Schuss vernommen; das technisch und wirtschaftlich wichtigste Bauteil kommt in eigene Produktion.



