Der Grund für die zyklische Alterung ist Elektrochemie und komplex, ich versuche, sie so einfach wie möglich wiederzugeben: Bei jedem Laden und Entladen müssen die beweglichen Lithium-Ionen in das Material einer der beiden Elektronen eingebaut werden (in Grafitgitterstrukturen auf der Minusseite, und in den meisten Batterien in eine Verbindung aus Lithium-Nickel-Kobalt-Mangan-Oxid oder Lithium-Nickel-Aluminium-Oxid auf der Plusseite). Dabei entsteht mechanischer Stress, der die kristallinen Materialgitter schädigt. Deswegen kann man moderne Lithium-Ionen-Akkus zwar sehr oft, aber eben nicht unbegrenzt oft wieder aufladen.