Porsche, Mercedes und Co. Das sind die fünf extremsten Autos

Porsche 911 Altitude – König der Gipfelstürmer

Sie hat Portalachsen wie ein Unimog und Reifen wie ein Ford Bronco, und im Innenraum sieht es aus wie auf einer Baustelle – außer Motor und der Grundform der Karosserie hat „Edith“ mit einem Porsche 911 nicht mehr viel gemein. Doch das Auto, dem die Entwickler in Weissach und in der Werkstatt des Rallye-Profis Romain Dumas diesen frankophilen Spitznamen gegeben haben, bekommt demnächst trotzdem einen Ehrenplatz im Werksmuseum. Schließlich hat Dumas mit dem extremen Offroad-Umbau im vergangenen Dezember den Gipfel des Ojos Del Salado in der chilenischen Attacama-Wüste erreicht und mit den 6734 Metern den Höhenrekord für Kraftfahrzeuge aufgestellt. Zwar liegen dem Sportwagen aus Stuttgart Rekorde in den Genen, doch sonderlich Porsche-like war der Aufstieg nicht. Weil es nur über Geröll und Gletscher ging und der letzte Rest der Piste spätestens bei 5800 Höhenmetern endet und auch weil von den 450 PS der Boxermotors in der dünnen Luft kaum mehr 200 PS übrig bleiben, hat „Edith“ für die rund 40 Kilometer gute zehn Stunden gebraucht. Aber selbst am Boden hat es der Sportler nicht so mit der Eile – weil die vierfache Untersetzung der Portalachsen maximal 80 km/h erlaubt, ist der Gipfelstürmer zugleich der langsamste Elfer aller Zeiten.

Bild: Porsche