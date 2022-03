Spritpreise ADAC sieht großen Kostenvorteil bei E-Autos

Müssen E-Auto-Käufer fürchten, angesichts der hohen Nachfrage bald vor den Ladesäulen im Stau zu stehen? Der ADAC sieht diese Gefahr derzeit nicht. Deutschland sei recht gut gerüstet für weitere E-Autos auf den Straßen, heißt es beim ADAC. In den vergangenen zwei Jahren habe sich bei der Ladeinfrastruktur viel getan, so Vogt. Gerade die Schnelllademöglichkeiten an den Autobahnen und die Ladeplätze in Städten seien stark ausgebaut worden. Dennoch könne es zu phasenweise zu Wartezeiten kommen, so wie man es auch von normalen Tankstellen kenne. Es müsse aber darauf geachtet werden, dass der Ausbau der Ladeinfrastruktur auch künftig mit der Zunahme der E-Autos Schritt halte.



