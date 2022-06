SUV-Modelle Fünf kleine Crossover für Stadt, Land und Genuss

Jeep Renegade – Der Offroader

Zwischen all den modischen SUV gibt es immer noch ein paar taugliche Geländewagen. Gerade die Stellantis-Marke Jeep betont gerne die Offroad-Fähigkeiten ihrer Modelle – und tut das selbst in der kleinsten Klasse. Tatsächlich hängt der Renegade die meisten Konkurrenten abseits der Straße locker ab. Die können in der Regel nicht mal mit Allradantrieb aufwarten, der Renegade bietet in der besonders geländegängigen „Trailhawk“-Variante sogar eine Getriebeuntersetzung und Stoßfänger mit extra großem Böschungswinkel. Weil das Stock-und-Stein-Ausstattungspaket nur in Verbindung mit der Top-Motorisierung, einem 177 kW/240 PS starken Plug-in-Hybridantrieb, zu haben ist, werden für den Gelände-Crossover allerdings stolze 45.200 Euro fällig.

Bild: Jeep