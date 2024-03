Testfahrt Opel Corsa Electric: Ein Stromer für alle Fälle

Wer den kleinen Opel zum Pendeln, für Einkäufe oder zum gelegentlichen City-Besuch nutzt, dürfte nur recht selten an die Steckdose müssen. An Wallbox oder Normalladesäule lädt der Corsa serienmäßig allerdings nur einphasig, also in Deutschland mit seinem Schieflastverbot meist nur mit 4,6 kW. Weil das für die volle Alltagstauglichkeit zu langsam ist, sollte unbedingt der dreiphasige Bordlader auf der Optionsliste angekreuzt werden, der für 1200 Euro die Ladeleistung auf die gängigen 11 kW anhebt.

Auch beim Schnellladen setzt der kleine Opel keine Maßstäbe, zieht Gleichstrom in der Spitze gerade mal mit 100 kW aus dem Kabel. Trotzdem: Nach einer guten halben bis Dreiviertelstunde ist auch ein fast leerer Akku wieder so voll, dass mit Planung und effizienter Fahrweise auch längere Wochenendtouren möglich sind. Im Kleinwagen-Segment setzt der Corsa damit durchaus neue Akzente – viele Konkurrenten bleiben mit ihrer geringeren Reichweite und niedrigerem Ladetempo klar dem städtischen Umfeld verhaftet.

Bild: Opel