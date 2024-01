Volvo nutzt die Möglichkeiten in der Disziplin „Raum“ ohnehin zugunsten der Optik nicht komplett aus. Man sieht es dem Fahrzeug auf Anhieb nicht an, aber es misst 4,44 Meter in der Länge und reicht damit eigentlich schon an die untere Mittelklasse heran. Dafür sind 413 Liter Kofferraumvolumen gerade noch okay, immerhin gibt es vorne noch den „Frunk“, ein Kofferräumchen unter der „Motorhaube“ mit 31 Litern Volumen, in dem sich wunderbar die Ladekabel unterbringen lassen. Keine Schwächen erlaubt sich Volvo in seiner Paradedisziplin „Sicherheit“. An Bord ist ein komplettes Sicherheitspaket, die Einzelheiten aufzulisten, würde hier den Rahmen sprengen. Anders als bei anderen Herstellern gibt es hier auch nichts mehr zuzubuchen. Mit Ausnahme der Matrix-LEDs, für die Volvo 1.100 Euro verlangt. Weitere Pluspunkte sammeln die Schweden für die makellose Verarbeitung und die Güte der Materialien im Innenraum. Das Infotainment wirkt allerdings schon leicht angestaubt. Hier gibt es gerade im Premiumbereich besseres.

Bild: Volvo