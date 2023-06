Entschärftes Heizungsgesetz Wärmepumpe oder Fernwärme – was wird günstiger?

Großwärmepumpen können günstige, CO2-arme Wärmequellen sein, die etwa die Wärmeenergie aus Flüssen, Seen oder Kläranlagen heben. Besonders auf dem Land, wo es wenig Industrie, dafür aber mehr Platz gibt, könnte auch die Solarthermie eine gute, günstige Lösung sein, bei der Sonnenlicht im Sommer Wasser in Glasröhren erhitzt, das sich in künstlichen Seen, sogenannten Erdbeckenspeichern, für den Winter speichern lässt. Eine einfache und günstige Technologie, die allerdings viel Platz erfordert. In Dänemark ist sie bereits seit Ende der 1980er erfolgreich im Einsatz; die Nachfrage zieht nun auch in Deutschland spürbar an, beobachtet Warburg. Ein erster solcher Speicher wird bereits im Herbst im norddeutschen Meldorf in Betrieb gehen.