Erneuerbare Energien Flexibel ohne fossile Hilfe

Wer nicht im EEG bleiben kann oder will, muss seinen Biogasstrom am freien Markt vermarkten. Aber auch das ist alles andere als einfach für kleine Landwirte. Sie müssten dabei eigene Verträge mit den Netzbetreibern oder Stadtwerken schließen, oft lassen sich dabei keine wirtschaftlichen Strompreise erzielen. „Biogas ist viel teurer als Wind oder PV in der Erzeugung“, sagt Ingenieur Reiter. „Etwa 8 Cent je Kilowattstunde kostet es die Betreiber, selbst wenn sie keine Rohstoffe zukaufen müssen, weil sie zum Beispiel auf dem eigenen Bauernhof anfallen.“ Dafür aber ist Biogas, anders als Wind, flexibilisierbar. Hövelhaus‘ Programmierer haben dafür spezielle Handelsalgorithmen für Biogasanlagen entwickelt: Die Programme überwachen rund um die Uhr die kurzfristigen Preise an der Leipziger Strombörse, und schalten dann den Stromfluss aus den Biogasanlagen Viertelstunden-genau zu, wenn dort die Nachfrage gerade hoch ist und die Preise klettern. So erzielen die Betreiber auch in der Direktvermarktung über die Strombörse Preise für ihren Biogasstrom, der ihnen den wirtschaftlichen Weiterbetrieb der technisch meist noch einwandfreien Anlagen ermöglicht.