Flüssigerdgas-Terminal Dieser Tanker soll Deutschland retten

Vom Schifffahrtsüberwachungsdienst MarineTraffic aufbereitete Transponderdaten zeigen die Esperanza nun seit dem 16. Oktober im Trockendock Nummer drei der Werft Damen in Brest an der Atlantikküste. Eine Aufnahme vom Oktober zeigt, wie die Esperanza auf dem Trockenen liegt. Einer aktuellen Aufnahme vom Montag zufolge ist das Dock inzwischen wieder geflutet. Es dürfte also nicht mehr lange dauern, bis das Schiff in Richtung Deutschland auslaufen wird.



Die Werft Damen ist auf die Reparatur und Wartung von LNG-Frachtern und ihrer Tanktechnologie spezialisiert. Ausgestattet ist das Schiff mit Membrantanks des französischen Herstellers GTT, der heute auf diesem Feld praktisch Monopolist ist. Die Tanks mit einem achteckigen Querschnitt haben nichts mehr mit den alten kugelförmigen LNG-Speichern zu tun, die in alten Gastankern verwendet wurden. Französischen Medien zufolge wird die Esperanza in Brest gerade gereinigt und neu lackiert. Zudem soll die Werft die Gasentladerohre umbauen.