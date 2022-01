Geothermie: Diese Grünstrom-Kraftwerke produzieren mehr CO2 als Kohlemeiler

Ursache ist nicht die Geothermie selbst, sondern das, was die Pumpen dabei noch so alles aus der Erde holen. Viele Kraftwerke nutzen das Thermalwasser direkt, um eine Turbine anzutreiben. Dabei gasen einige der in der Tiefe unter Druck gebundenen chemischen Verbindungen aus, vor allem das Treibhausgas CO2. Vergleichbar ist das mit einer Sprudelwasserflasche, die man öffnet. Meist wird dieses Gas den Wissenschaftlern zufolge dann einfach in die Atmosphäre entlassen.



Das gibt es nicht nur in der Türkei, wo rund 60 solcher Anlagen existieren. Auch in den Geothermiekraftwerken am südlichen Salzsee in Kalifornien sind offene Kreisläufe heute üblich. Hier stehen derzeit fünf riesige Anlagen, die etwa 500 Megawatt Strom erzeugen. Weitere Anlagen sind in dem US-Bundesstaat geplant.