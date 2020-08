Koordinator des Deutschen Rettungsrobotik-Zentrums „Als Autos die Straßen eroberten, hatte die Feuerwehr noch Experten für Pferdekutschen“

WirtschaftsWoche: Herr Aschenbrenner, die Stadt Dortmund und die Dortmunder Berufsfeuerwehr betreiben mit dem Institut für Feuerwehr- und Rettungstechnologie (IFR) ein bundesweit einzigartiges Forschungszentrum. Wieso hängen die Feuerwehren bei Forschungsprojekten der Industrie sonst so weit hinterher?

Dirk Aschenbrenner: So möchte ich das nicht ausdrücken. Es gab und gibt in den Feuerwehren immer wieder sehr innovative Köpfe, die mit sehr viel Herzblut und Einfallsreichtum große Innovationen schaffen. Diese Tradition reicht zurück bis zu Conrad Dietrich Magirus oder Carl Metz, die in Ulm oder Karlsruhe den Bau von Löschfahrzeugen und Drehleitern etabliert haben.