Deutschland will den Beispielen folgen. Die Ampelkoalition will Gondelbahnen in den deutschen ÖPNV integrieren und hat dafür einen Leitfaden für Kommunen in Arbeit. Als erste deutsche Stadt will Berlin eine Seilbahn komplett in den öffentlichen Personennahverkehr integrieren. Das haben SPD, Grüne und Linke in ihren Koalitionsverhandlungen vereinbart. Bislang sind die Seilbahnen hierzulande wie in Köln (Bild) vor allem eines: Touristenattraktion.

Bild: imago images