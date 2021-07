Hochwasser ist ein Naturereignis und kann daher kaum verhindert werden. Bundesweit setzen Zuständige daher Frühwarnsysteme ein, um im Notfall frühzeitig Bevölkerung und Einsatzkräfte zu informieren. Bei den Überschwemmungen in der vergangenen Woche haben diese Warnvorrichtungen zum Teil unfreiwillig versagt. In der Eifel waren die Wasserströme so stark, dass sie nicht nur Autos und Häuser mit sich rissen, sondern eben auch die Messgeräte, die eigentlich Informationen an die Experten vom LANUV weiterleiten.



Was sich in der letzten Woche in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz abspielte, erinnerte mancherorts an die zerstörerische Kraft eines Tsunamis. Diese werden jedoch vollkommen anders ausgelöst. Da hilft auch die in Übersee erprobte Technik nicht. Das in Folge der Tsunami-Katastrophe im Indischen Ozean 2004 entstandene GITEWS (German-Indonesian Tsunami Early Warning System) gehört dazu. Deutschland und Indonesien entwickelten gemeinsam ein leistungsstarkes Tsunami-Frühwarnsystem, das nun vor Ort in Indonesien eingesetzt wird. Die Messungen sind akkurat, die Vergleichswerte zahlreich – und die Vorhersagen entsprechend vertrauenswürdig, – allerdings nicht auf deutsche Gewässer übertragbar. Denn neun von zehn Tsunamis beginnen mit Erdbeben unter der Wasseroberfläche.