Pegelmessungen Woran das Hochwasser-Warnsystem scheiterte

Wer in Deutschland ein Hochwasser vorhersagen möchte, muss jedoch eine Vielzahl von Parametern mit einbeziehen, nicht nur die Pegelstände. Der wichtigste Faktor für Hochwasserprognosen sei eine zuverlässige Wettervorhersage, erklärt der am Deutschen Geoforschungsinstitut in Potsdam tätige Hydrologe Sergiy Vorogushyn.



Hochwasservorhersagen sind bislang Ländersache, einige verschiedene Berechnungsmodelle sind in Deutschland im Einsatz. Obwohl eine bundesweit einheitliche Lösung auch Vorteile hätte, sei die Organisation auf Landesebene ein guter Weg. Denn die einzelnen Modelle seien über Jahrzehnte an die Gegebenheiten in der jeweiligen Region angepasst und entsprechend verbessert worden, erklärt Vorogushyn. „Die hydrologischen Prozesse in Baden-Württemberg unterscheiden sich vom Abflussgeschehen an der Havel in Brandenburg.“ Auch würden in den lokalen Modellen inzwischen Talsperrenpläne berücksichtigt, mit denen Ein- und Abflüsse gezielt gesteuert werden.