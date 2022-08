Photovoltaik: Mini-Solaranlagen auf dem Balkon bekommen staatliche Förderung

Ein Standardsolarmodul mit 380 Watt Leistung, das an einem Südbalkon montiert wurde, liefert nach Angaben der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen etwa 280 Kilowattstunden Strom pro Jahr. Diese Strommenge entspreche dem jährlichen Verbrauch eines Kühlschranks und einer Waschmaschine in einem Zwei-Personen-Haushalt. Bei einem Strompreis von 33 Cent bringe das eine jährliche Ersparnis von rund 66 Euro. Häufig lassen sich an einer Balkonbrüstung zwei Module anbringen. In diesem Fall wäre die jährliche Ersparnis doppelt so hoch (132 Euro) und an sonnigen Tagen könnte die Anlage große Teile des Strombedarfs in einem durchschnittlichen Zwei-Personen-Haushalt abdecken. Und: Je mehr die Preise für Netzstrom künftig steigen, umso größer wird die Ersparnis des Balkonkraftwerks.



Jetzt reinhören: Unabhängiger vom Strompreis und von Wladimir Putin werden? Das klingt für viele Deutsche verlockend: Mini-Solaranlagen boomen. Doch lohnt sich der Kauf eines solchen Balkonkraftwerks wirklich? Was zu beachten ist, erfahren Sie in unserem Podcast High Voltage.