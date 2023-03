Synthetische Kraftstoffe Können E-Fuels den Verbrennungsmotor retten?

Um E-Fuels zu gewinnen, setzt man zunächst in einem Elektrolyseur Wasser unter elektrische Spannung. Das Wasser spaltet sich nach einer Weile auf in seine Bestandteile Sauerstoff und Wasserstoff; die beiden Elemente lagern sich jeweils an den elektrischen Polen, Plus und Minus, des Elektrolyseurs ab. Den Wasserstoff sammelt man ein. Er ließe sich bereits so verwenden, um etwa Fahrzeuge mit Brennstoffzelle anzutreiben, oder als Stromspeicher, oder auch als Wärmequelle in der Chemie- oder Stahlindustrie.